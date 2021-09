Ventura: “Spalletti è già avanti col suo Napoli! Vi dico la mia sul match col Leicester”

L’ex allenatore del Napoli e della nazionale, Giampiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match che vedrà gli azzurri sfidare il Leicester. Queste le sue parole: “Leicester-Napoli è già una partita di Champions League. Conosciamo bene il campionato inglese, a livello atletico sono molto superiori alla Serie A. Se gli azzurri andranno in Inghilterra a fare la partita, sarebbe un gran segnale per il campionato. I partenopei, in questo caso, potrebbero anche giocarsi la vittoria finale, in un campionato aperto come quello italiano.

Spalletti lavora già da quasi tre mesi ed ha già messo in pratica gran parte delle sue idee. Quando trovi calciatori così disponibili, è sempre più facile inserirsi in un nuovo contesto“.