Sorrentino: “Meret non è l’ultimo arrivato! Sarà dura per Spalletti scegliere, vi spiego”

Il noto ex portiere, Stefano Sorrentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul dualismo Ospina-Meret. Queste le sue parole: “Meret non è assolutamente l’ultimo arrivato! E’ il terzo portiere della nazionale ed il Napoli ha fatto un importante investimento per portarlo all’ombra del Vesuvio. Il dualismo con Ospina è anche una questione societaria ma ad avere l’ultima parola è sempre l’allenatore.

Ospina ha grande esperienza internazionale, sia con la Colombia che con il club, da molta sicurezza ed ha una personalità impeccabile. Sarà durissima per Spalletti scegliere quando li avrà entrambi a disposizione“.