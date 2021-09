Colonnese: “Il Milan resta la favorita per lo scudetto! Napoli e le big? Vi dico la mia”

L’ex difensore Ciccio Colonnese è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per dire la sua sulle prime tre giornate di campionato. Queste le sue parole: “A mio avviso il Milan resta la favorita per lo scudetto! E’ l’unica che non ha cambiato allenatore per cui c’è molta intesa sia con la tattica che tra i calciatori. Ha rinforzato ulteriormente la rosa ed ha consapevolezza dei propri mezzi. Le altre sembrano un po’ più dietro. Juventus ed Atalanta hanno perso punti importanti e la Lazio ha avuto un calo proprio nel match più importante.

Napoli? Sono un’ottima squadra! Quando commentai l’arrivo di Spalletti dissi che era il massimo per questa piazza. Bisognerà vedere se, nel lungo, riusciranno a mantenere la giusta continuità di risultati”.