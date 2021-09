CdS, Palmiero: “Sono entusiasta di esser tornato al Cosenza! Salvezza? Dico questo”

Il centrocampista del Napoli, ora in prestito al Cosenza, Luca Palmiero, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport circa la sua nuova esperienza. Queste le sue parole: “Sono contentissimo di essere tornato a Cosenza! Per questo ringrazio il direttore sportivo ed il presidente per aver creduto in me. Abbiamo vinto col Vicenza ed adesso puntiamo solo ed esclusivamente alla salvezza, E’ un buon punto di partenza ma non dobbiamo demordere, non voglio fare la stessa fine dell’anno scorso.

Mi definisco un play d’avanti alla difesa, è sicuramente quello il mio ruolo preferito. Posso però giocare anche in un centrocampo a due all’occorrenza. Toccare tanti palloni mi fa entrare subito in partita, mi piace recuperarli per poi far ripartire velocemente l’azione“.