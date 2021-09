Paolo Condò, opinionista di Sky e giornalista per Repubblica, ha fatto il punto ieri sera a Sky l’Originale della partita tra Napoli e Juventus, parlando delle ambizioni delle due squadre e dei possibili obiettivi stagionali.

Condò, in particolare, ha puntato l’attenzione sul Napoli e sul possibile obiettivo; secondo il giornalista di Trieste, il Napoli può puntare a qualcosa in più della Champions. Le sue dichiarazioni:

“Questo campionato ha la particolarità di non avere nessuna favorita stabilita o nessuno nettamente più forte delle altre squadre. Persino il Napoli, che punta alla Champions, può lottare per lo Scudetto: in questo senso, l’aver trattenuto due giocatori come Ounas e Petagna significa molto. Se il Napoli sarà questo, potrà dire la sua per lo Scudetto e ADL è il primo a saperlo”.