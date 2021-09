Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, da sempre sostiene che questa rosa possa lottare per il vertice del campionato: la qualità del Napoli è molto alta e diversi giocatori sono molti forti tecnicamente.

E ieri, durante la puntata di Campania Sport, ha rimarcato questa sua convinzione, asserendo che il Napoli è uscito rinforzato dal mercato. Queste le sue dichiarazioni:

“Io non sono stupito di vedere il Napoli primo, per me può lottare per lo Scudetto. Lo dicevo già dall’anno scorso che questa squadra potesse lottare per lo Scudetto: purtroppo alcune scelte tecniche di Gattuso non le ho condivise, in quanto ci hanno tolto dei punti. Certo, sono sorpreso di vedere la Juve a 1 punto, ma d’altronde se perdi Ronaldo a pochi giorni dalla fine del mercato, ci può stare che tu subisca un contraccolpo psicologico”.