Sky, Marchetti: “Terzo portiere? Gli azzurri ci hanno pensato a lungo! Vi dico la mia su Napoli-Juventus”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul mercato del Napoli e sulla sfida con la Juventus. Queste le sue parole: “Napoli-Juventus sarà, come al solito, una grande sfida! Allegri ha più problemi rispetto a Spalletti, gli ultimi tre giorni di mercato e le due uscite fallimentari con Empoli ed Udinese hanno scosso e non poco l’ambiente bianconero. Mi aspetto quindi una grande reazione da parte del club piemontese che ha molto più da dimostrare rispetto ai partenopei.

Il Napoli ha un solo problema a centrocampo! Le numerose assenze fanno si che, con ogni probabilità, scenderà Zambo Anguissa dal primo minuto. Non lo conosco personalmente ma ha di sicuro le qualità giuste per giocarsela sempre per un posto da titolare. Poi, in partite come questa, conta soprattutto chi ha più benzina nelle gambe.

Portiere? Ospina ci sarà nonostante la partita che disputerà questa notte. Nessuno avrebbe mai pensato che con il colombiano e Meret, gli azzurri potessero avere ancora problemi in quel reparto. De Laurentiis ha pensato a prendere un estremo difensore ancora più esperto per fare il terzo ma alla fine ha desistito. Poche squadre infatti, in Italia ed in Europa, possono permettersi due portieri di primo livello come l’ex Udinese e l’ex Arsenal“.