Questore Napoli: “Con la Juventus tornelli aperti dalle 14 e non solo! Ai tifosi chiedo collaborazione, vi spiego”

Il questore della città di Napoli, Alessandro Giuliano, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per svelare le novità riguardo all’ingresso dei tifosi in vista del big match, Napoli-Juventus. Queste le sue parole: “Viste le numerosissime lamentele arrivate in occasione dei due precedenti match con Venezia e Benevento, abbiamo preso alcuni provvedimenti. I cancelli per l’accesso all’impianto di Fuorigrotta saranno aperti sin dalle ore 14 di sabato. Questo per permettere ai tifosi di entrare con largo anticipo cercando di evitare gli assembramenti. E’ proprio a loro che chiedo la massima collaborazione! A chi può permetterselo infatti chiedo di recarsi con largo anticipo al Maradona, senza aspettare l’ultima ora disponibile. In questo modo le operazioni di controllo dei tagliandi e del Green Pass verranno svolte con la massima efficienza. L’ultima ora prima del match è sempre la più frenetica, per questo è necessaria la collaborazione dei supporters affinchè tutto avvenga nel minor tempo possibile.

Abbiamo chiesto inoltre alla SSC Napoli di aumentare radicalmente il numero degli steward! La società partenopea farà di tutto per accontentarci ma, al momento, il numero di operatori disponibili è davvero limitato”.