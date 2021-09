Orsi: “Napoli-Juventus è la sfida simbolo della Serie A! Azzurri favoriti ma occhio ad Allegri, vi spiego”

Il noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli-Juventus ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “Il Napoli al momento ha i favori del pronostico ma occhio alla Juventus! Nonostante le tante assenze, Allegri vuole invertire la rotta dopo i due brutti risultati con Empoli e Udinese. Gli azzurri sono ben motivati dopo le due buone vittorie. Recuperano Osimhen in tempo e possono contare anche sull’apporto di Ospina. Il portiere colombiano è un grande esempio per il calcio moderno, non essere sicuro della titolarità ma comunque essere pronto nei momenti di difficoltà non è cosa da tutti! Spalletti ha tanta voglia di rifarsi dopo l’anno e mezzo passato lontano dai campi da gioco. Ha trovato i suoi stimoli in una piazza sanguigna come Napoli ed ora, vuole dimostrare a tutti di che pasta è fatto. Per il campionato vedo ancora favorita l’Inter ma se i partenopei dovessero riuscire a spuntarla sabato, manderebbero i bianconeri a -8 dando un importante segnale a tutta la Serie A.

Ho un solo rammarico in vista del match. Le tante assenza condizioneranno sicuramente la spettacolarità del match. Se l’avessero spostato non sarebbe stata una cattiva idea. C’è da rivedere comunque il calendario, è inammissibile che, un match così importante, venga disputato senza tutti i calciatori a disposizione“.