Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni della Rai dopo Italia-Lituania. Le sue parole: “Volevo crossare ma la palla è andata dentro, sono contento per il primo gol e soprattutto per la vittoria perchè era importante portare a casa questi tre punti. Il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli e continuare a giocare divertendoci e con entusiasmo. Ci sta ad inizio stagione non essere brillanti e precisi in campo nelle prime due partite ma stasera abbiamo fatto tanti gol e siamo contenti. Il record è incredibile, cercheremo di farlo continuare ancora”.