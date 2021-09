Dalla Francia – Pres.Lille: “Non è stata detta tutta la verità sul trasferimento di Osimhen. Vi spiego”

Dalla Francia arrivano alcune dichiarazioni che mettono in dubbio quanto stato detto sull’arrivo del giovane Victor Osimhen a Napoli la scorsa estate. Il presidente del Lille, Olivier Letang ha rilasciato un’intervista a La Voix des Sport in cui ha raccontato la sua versione dei fatti.

“Non è vero che il trasferimento di Osimhen è costato al Napoli 81 milioni, l’accordo era per 68 milioni. Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri sono stati comprati per 20 milioni di euro, ma secondo gli esperti il loro valore complessivo non va oltre i 500mila euro”.

Le parole del patron del Lille suonano come una provocazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Staremo a vedere se il presidente del Napoli risponderà.