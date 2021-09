Alvino polemico: “Uno scempio quanto successo ieri! Il Napoli prenda provvedimenti nel match contro la Juventus”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sui disordini accaduti ieri in occasione dell’amichevole contro il Benevento. Queste le sue parole: “Molti educatissimi tifosi hanno espresso il proprio disappunto alla mia trasmissione di ieri sera. La maggior parte di loro era indignata dal fatto che, alle 21:30, c’erano ancora code chilometriche per accedere all’impianto. Molti di loro, terribilmente sfiduciati, hanno deciso di tornare a casa rinunciando all’evento.

Anche contro il Venezia accadde una situazione analoga. Nel match che vedrà il Napoli affrontare la Juventus bisogna fare assolutamente qualche modifica! La gestione è complicata ma le soluzioni sono a portata di mano. Basterà aprire l’impianto di Fuorigrotta diverse ore prima l’orario deciso in precedenza ed aggiungere più steward. In questo modo si darà la possibilità ai tifosi di accedere da diversi punti in modo da sfoltire le interminabili file“.