Andrea D’Amico, ex procuratore del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della situazione della Juventus, che ha deluso i propri tifosi e forse Allegri dopo il mercato estivo a dir poco deludente, per usare un eufemismo.

Infatti, molti tifosi sono rimasti delusi dal mancato arrivo di un attaccante dopo la cessione di Ronaldo e, proprio dell’attaccante che manca ad Allegri, ne ha parlato il procuratore nell’intervista. Queste le sue parole:

“Questa è l’estate dei ritorni in panchina e i bianconeri hanno fatto un contratto oneroso ad Allegri; credo che la differenza alla Juventus la farà lui. Mi dispiace per la cessione di Ronaldo, ma è stato giusto accontentarlo dato che voleva andare via a tutti i costi. Io, fossi stato un dirigente della Juve, avrei preso Cavani insieme a Kean per sostituire il portoghese”.