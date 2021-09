Ds Ajax: “Onana vuole andare a scadenza di contratto, ha rifiutato il rinnovo”

Con l’infortunio di Meret (e la momentanea incertezza su Ospina, legata alla convocazione in Nazionale) il Napoli resta vigile sul mercato per un portiere. Si è vociferato di Andrè Onana, nel mirino anche dell’Inter; il ds dell’Ajax, Marc Overmars, ha parlato della situazione del calciatore ad Ajax TV. Queste le sue parole: “Onana ha rifiutato il prolungamento di contratto e ha scelto di partire a parametro zero. Avevamo provato a venderlo al Lione nelle scorse settimane, ma ha rifiutato la destinazione”.