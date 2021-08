Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, attraverso i propri canali social ha commentato il calciomercato del Napoli:

“Sul terzino sinistro (che è per me la vera priorità avendo io puntato su Gaetano a centrocampo) ci dobbiamo rassegnare ed è un grave errore non prenderlo. Benvenuto comunque Anguissa (sperando non sia un palo della luce bis). Petagna io lo terrei ma se devo scegliere tra lui e Ounas mi tengo Ounas”.