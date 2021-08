Spartak Mosca, l’ad commenta il sorteggio: “Il gruppo della morte”

Evgeny Melezhikov, amministratore delegato dello Spartak Mosca, ha parlato del sorteggio dei gironi, attraverso il sito ufficiale del club russo:

“Girone difficile, ma interessante sorteggio al livello della Champions League, appunto, un “gruppo della morte”. I rivali sono forti, ognuno con la propria storia. Napoli e Legia sono squadre con cui lo Spartak ha già giocato nelle competizioni europee. I fan veterani ricordano le gloriose partite degli anni ’90. Anche il Leicester non ha bisogno di presentazioni. In generale, combatteremo in ogni partita. Abbiamo almeno sei finali in Europa e tutti nel team sanno cosa fare”.