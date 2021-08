Massimiliano Mirabelli, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“A De Laurentiis va riconosciuto il merito di non aver ceduto i calciatori forti. Riuscire a trattenere i migliori, a differenza di altre big, è una cosa importante. Il Napoli l’anno scorso ha affrontato un periodo molto difficile, per questo non ha ottenuto i risultati che meritava. La squadra è forte, quindi quest’anno la lotta al vertice è veramente interessante”.