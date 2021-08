Iezzo:”Il Napoli può arrivare in alto! Meret diventerà un top player”

Intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo ha detto la sua in vista della partita di domenica contro il Genoa. Ecco le sue parole:

“Contro il Genoa mi aspetto una partita che, sulla scia di quella col Venezia, possa incominciare con grande concentrazione e cattiveria, ma soprattutto consapevolezza nei propri mezzi: il Napoli si gioca grandissime carte per arrivare in alto. Non schiererei Lozano come prima punta, ha bisogno di spazio sulla fascia e schierarlo spalle alla porta è veramente riduttivo. Sono contento che Meret abbia ripreso a sentirsi titolare grazie a Spalletti che ha fermato questo strano turnover. Per me diventerà uno dei più forti portieri in circolazione “