Nel corso dei sorteggi di Europa League, che ha sancito il gruppo con Napoli, Spartak Mosca e Legia Varsavia, il Leicester ha commentato le avversarie, in diretta sulla TV ufficiale:

“Siamo nel gruppo C con il Napoli. Sarà un bel viaggio al Diego Armando Maradona. Il Napoli è una squadra incredibile, con genta come Spalletti, Koulibaly e Insigne, che è stato importante per la vittoria dell’Italia agli Europei. Questa squadra è considerata una delle papabili vincitrici della Serie A. Non poteva capitarci sorteggio più tosto”.