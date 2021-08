Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Bobo Tv:

“Mi piacciono sia la Lazio che la Roma di Mourinho, ma forse il Napoli ha ancora qualcosa in più. Sarri alla Lazio avrà tempo di proporre il suo calcio, non come alla Juventus che subito gli hanno rotto. Felipe Anderson, inoltre, è un grande acquisto”.