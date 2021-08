Perinetti: “Napoli, non si doveva arrivare a questo punto con Insigne”

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato della questione del rinnovo di Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Ecco le sue parole:

“A pochi giorni dalla fine del mercato non si doveva arrivare a questo punto ma, considera scadenza quello che precede l’effettiva scadenza, è una problematica del nostro calcio. All’estero, invece, non si considera il 30 giugno precedente e i calciatori giocano fino all’ultimo giorno di contratto senza problemi al di là dell’accordo o meno per il rinnovo con il club. Secondo me è ancora possibile l’accordo tra Insigne e il Napoli, bisogna parlare, anche sfogandosi chiudendosi in una stanza, ma bisogna risolvere con soddisfazione reciproca. Il tempo e gli spunti a mio avviso non mancano di certo”