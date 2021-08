Eduardo Chiacchio, avvocato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Squalifica Osimhen? Non è stato un atto violento a palla lontana, ma il pallone era in gioco. Se è atto violento i turni di squalifica dovrebbero essere due, ma non lo è e quindi una sola giornata, inoltre l’avversario subito si è rialzato senza neanche l’intervento del medico”.