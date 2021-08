Francesco Lodi, calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti è un grande allenatore. Lo incontrai ad Empoli, quando giocavo con la Primavera e avevo 14 anni. Ha sempre mostrato di avere una marcia in più. Una volta ci incontrammo in banca e, sul blocchetto degli assegni, mi fece vedere gli schemi per vincere una partita. Il Napoli con lui è davvero in buone mani. Quando il Napoli era in Serie C, mi contattò per vestire la maglia azzurra, ma alla fine Marino preferì De Zerbi. Devo ammettere che ci rimasi male, perchè volevo cestire la maglia azzurra, nonostante la chiamata dell’Udinese che giocava la Serie A”.