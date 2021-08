Campilongo: “Non c’è partita tra Napoli e Venezia! Conoscendo Spalletti, non ci saranno problemi su un aspetto”

Salvatore Campilongo, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, per parlare del match della prima giornata di campionato, dove gli azzurri affronteranno il Venezia:

“Non c’è partita sulla carta tra il Napoli e il Venezia. E’ da considerare il fatto che è la prima giornata di campionato e tutte le squadre vengono dalla preparazione estiva conclusa solo pochi giorni fa. Il Venezia sicuramente ha grandi stimoli per questa partita, ma una squadra come il Napoli non può assolutamente preoccuparsi di questo match. Conoscendo che tipo di allenatore è Spalletti, credo che non ci sia da preoccuparsi, per l’aspetto motivazionale. Zedadka? Non ho mai avuto modo di vederlo da vicino, ma ho sentito parlare molto bene di lui”.