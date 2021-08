Caputi: “Juan Jesus? C’è l’ok di Spalletti! Vi dico cosa penso del suo acquisto”

Massimo Caputi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all’arrivo di Juan Jesus:

“Credo che ci sia stato l’ok di Spalletti. Visto che bisognava prendere un giocatore con un ingaggio contenuto, ha scelto il brasiliano che già conosce. Non sarà di certo un titolare fisso, ma è affidabile, visto che dovrà disputare tre competizioni la squadra. Quando un giocatore viene etichettato in un determinato modo, in piazze come quelle di Napoli e Roma c’è poco da fare per far cambiare idea ai tifosi, ma sono sicuro che sarà un giocatore che potrà dare una mano importante al gruppo”.