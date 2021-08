Ventura: “Napoli mai così forte! Vi dico la mia sulla possibile difesa a tre”

L’ex allenatore del Napoli, Gianpiero Ventura, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul Napoli di Spalletti e non solo. Queste le sue parole: “Difficilmente il Napoli utilizzerà la difesa a tre in questa stagione! L’arrivo di Juan Jesus può aiutare in tal senso ma credo che Spalletti sceglierà questa scelta tattica solo se dovesse trovarsi in grande emergenza.

Il Napoli di quest’anno mi piace molto! Nei primi 16 giocatori a disposizione è inferiore solo a pochissime squadre in Italia“.