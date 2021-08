Del Genio: “Il Napoli ha grande identità tattica! Vi svelo gli unici due dubbi di Spalletti”

Il noto giornalista ed esperto di tattica, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla squadra azzurra a pochi giorni dal primo match di campionato. Queste le sue parole: “Spalletti ha soli due dubbi di formazione! Il primo è legato al centrocampo con il serrato ballottaggio tra Fabian Ruiz ed Elmas. Nonostante il primo sia più adatto per quel ruolo, è arrivato più tardi dagli impegni con la Spagna ed è per questo motivo che il nuovo tecnico potrebbe scegliere il macedone dal primo minuto. Buone notizie anche per Lozano che potrebbe essere addirittura tra i convocati.

Tatticamente il Napoli è ben preparato! L’uscita dal basso è ormai uno stile di gioco già ampiamente usato da Spalletti. Tutto dipenderà da quanti attaccanti della squadra avversaria verranno a pressare. Se ce ne saranno due, il Napoli terrà sulla linea anche Di Lorenzo oltre ai due centrali per impostare la manovra. Nel caso in cui ce ne fosse uno, rimarranno solo i difensori di ruolo con i terzini pronti a salire in avanti“.