Agostinelli: “Spalletti saprà risolvere la grana Demme! Osimhen? Vi dico la mia”

L’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione in casa degli azzurri a pochi giorni dall’inizio del campionato. Queste le sue parole: “Osimhen è il perfetto prototipo dell’attaccante moderno. Ha la giusta forza e velocità per attaccare lo spazio! Inoltre sa essere pericoloso anche di testa o attaccando il primo palo dai cross che arrivano dall’esterno. Con Spalletti può crescere ancora di più nei movimenti.

Il nuovo tecnico del Napoli è un maestro nel trovare soluzioni alternative in momenti di difficoltà. Si sarà sicuramente arrabbiato al momento dell’infortunio di Demme ma saprà trovare una buona soluzione. Ci sono annate più fortunate ed altre meno, stop di questo tipo sono all’ordine del giorno nel calcio“.