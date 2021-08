Toni: “Mi aspetto molto da Abraham e Vlahovic! Vi dico la mia sul Napoli di Osimhen”

Il grande ex attaccante, Luca Toni, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sui giovani attaccanti protagonisti della prossima Serie A. Queste le sue parole: “Sono molto curioso di vedere l’impatto che avrà Abraham con la Serie A. Essere un attaccante di Mourinho è sempre un’ardua sfida. L’investimento è stato importante e tutti i tifosi si aspettano molto. Anche per Vlahovic vale lo stesso discorso. L’anno della riconferma è sempre il più difficile. Se farà ancora bene dimostrerà a tutti di che pasta è fatto.

Osimhen? Quando il nigeriano è tornato dall’infortunio, il Napoli è cambiato completamente! Il nigeriano ha la potenza e la velocità per spaccare completamente le difese. Farà un grande campionato anche perchè Spalletti riesce sempre a trarre il meglio dagli attaccanti che ha a disposizione“.