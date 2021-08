Il Mattino – Le nuove maglie del Napoli sono pronte al lancio: questo il giorno della presentazione!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano campano Il Mattino, le nuove maglie del Napoli sono pronte ad essere presentate. Momento storico per il club di De Laurentiis e per tutta la Serie A, la squadra partenopea sarà l’unica con le maglie autoprodotte. Tutti i kits arriveranno dalla Cina e, come ampiamente anticipato, saranno griffate da Emporio Armani. La data designata dalla società azzurra è l’esordio del Napoli di Spalletti al Maradona contro il Venezia. Appuntamento dunque al 22 agosto quando a riabbracciare gli azzurri ci saranno anche migliaia di tifosi, tutti curiosissimi di scoprire il nuovo materiale tecnico che accompagnerà il Napoli nella stagione 2021-2022.