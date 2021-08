Alvino conferma: “Nuove maglie contro il Venezia! Vi dico la mia su Juan Jesus”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle nuove maglie e dell’arrivo di Juan Jesus. Queste le sue parole: “Le nuove maglie del Napoli arriveranno il 20 agosto! Saranno rese disponibili sin dalla prima giornata di campionato quando gli azzurri affronteranno il Venezia. Il ritardo è stato importante ma spero che ne sia valsa la pena. Se dovessero piacere, i tifosi sarebbero disposti a perdonare la ritardata presentazione.

Juan Jesus? E’ stato preso per fare il quarto difensore centrale! Non capisco le solite lamentela. L’alternativa sarebbe stata adattare Di Lorenzo! Personalmente sono contento dell’acquisto. Il brasiliano si accontenta di un basso stipendio ed è arrivato a parametro zero. Il colpo perfetto per questo Napoli in crisi“.