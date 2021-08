Crespo: “Spalletti ha grande esperienza ma non è un Napoli da scudetto”

Hernan Crespo, ex attaccante di calcio, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del Napoli e di Luciano Spalletti, Di seguito le parole dell’ex calciatore: “Spalletti? Ha moltissima esperienza come allenatore e al suo servizio ha dei giocatori davvero validi e pronti. Se entra in sintonia con l’ambiente può fare davvero molto bene su quella panchina. Unica pecca, penso, che il Napoli non ha una rosa adatta alla vittoria finale del campionato. Non può puntare allo scudetto, ma penso che la qualificazione in Champions sia alla portata della squadra azzurra e sia anche l’obiettivo da centrare in questa stagione”.