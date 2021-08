Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato: “Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, è stato in Abruzzo per questioni che non riguardano il suo assistito. Non si esclude che possa ritornare nei prossimi giorni, ma per altri motivi, altri calciatori e non per discutere del rinnovo del capitano azzurro. Ad oggi non ci sono incontri previsti, il Napoli non ha dato segnali a Pisacane per iniziare a dialogare per il rinnovo del contratto. Si aspetterà la conclusione del mercato per fare nuove valutazioni, sicuramente non prima”.