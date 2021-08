Marcolin: “Se il Napoli vende i pezzi pregiati, arrivare quarti sarà dura”

Il futuro commentatore di Dazn, Dario Marcolin ha rilasciato un’intervista alla penna de ‘Roma’ e ha dichiarato:

Tra una partita di padel e l’altra ha seguito un po’ il lavoro di Spalletti? – “Beh, sono sempre molto aggiornato. Ormai con i social si riesce a stare sempre sul pezzo. Spalletti è un allenatore molto navigato che sa fare giocare bene le squadre. Alla Roma fece un grande lavoro in entrambe le occasioni che ha avuto. Anche all’Inter ha creato i presupposti che poi sono serviti a Conte per vincere lo scudetto. Bisogna fidarsi di lui e del suo lavoro”.

Sì ma non gli devono toccare la rosa! – “Certamente. Per ragioni economiche il presidente potrebbe vendere qualche pezzo pregiato. E a quel punto le possibilità per arrivare almeno quarti diminuiscono. Ma per forza di cose. Se togli per esempio Koulibaly in difesa tutto diventa più difficile. Ne dovrai trovare un altro che non sarà mai forte come il senegalese. Stesso discorso per Fabian. Ha un piede sinistro fantastico e credo che nel contesto di gioco di Spalletti può fare veramente bene”.

Che idea si è fatto della questione rinnovo di Insigne – “Sono del parere che bisognava chiuderla prima questa situazione. Lo stiamo dicendo da tempo che non si doveva aspettare. Era probabile e così è accaduto che all’Europeo sarebbe stato protagonista. Bisognava dargli sicurezze prima ma capisco anche il punto di vista di una società che ha problemi economici come tutti i club d’ Europa e del mondo. Non so come andrà a finire ma un giocatore d’attacco come lui deve esserci se vuoi raggiungere degli obiettivi”.

Ha visto Osimhen contro il Bayern Monaco? – “Sono contento che stia dando continuità a tutto quello che di buono aveva fatto vedere nella seconda parte della scorsa stagione. Ne ha passate di tutti i colori questo ragazzo. Ha qualità incredibili e in velocità diventa imprendibile. Con Spalletti, poi, può solo crescere ancora e diventare un campione a tutti gli effetti”.

Al Napoli manca da sempre un terzino sinistro – “Purtroppo gli infortuni di Ghoulam hanno creato problemi agli allenatori che sono arrivati sulla panchina azzurra. Con la partenza di Hysaj è arrivato il momento di coprire il vuoto sulla corsia mancina. Lì con Insigne c’è una catena importante. Sarebbe un bel colpo Emerson Palmieri. Ha una bella esperienza e con Lorenzo ha giocato le ultime partite in Nazionale dimostrando di avere un ottimo feeling”.