TMW – Maccarone: “Juventus, Milan ed Inter candidate alla vittoria finale! Osimhen? Vi dico la mia”

L’ex noto attaccante di Serie A, Massimo Maccarone, è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb per dire la sua sulla prossima Serie A, a poco meno di un mese dall’inizio della competizione. Queste le sue parole: “Le neopromosse dovranno lavorare duramente per colmare il gap con le altre! Delle top squadre, quelle che vedo meglio sono Juventus, Milan ed Inter. Quest’ultima infatti, a parte Hakimi, non ha perso alcun componente vitale. Juventus e Milan si sono migliorate con gli acquisti di Allegri e Giroud.

L’attaccante più determinante però, sarà Victor Osimhen! Il nigeriano ha fatto un pre-season da capogiro e se dovesse ricominciare il campionato come lo ha finito, riuscirebbe a fare la differenza“.