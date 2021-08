Sconcerti: “Ounas? Mi piace molto ma lo vedrei meglio in un’altra squadra di Serie A”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:

Le piacerebbe Orsolini per la Fiorentina? – “Sì. A me piace molto anche Ounas, da tempo. L’avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene. Vorrei capire che cosa succede invece in difesa e a centrocampo, spero non ci sia la tentazione di chiudere qui le cose. Pulgar è uno di affidamento, ma passare da lui a Bianco mi sembra un salto non indifferente… Mi chiedo se non sarebbe il caso di provarci Bonaventura o trovare un modulo che si diversifichi. Se però il pensiero è di rinforzarsi cedendo Amrabat, è un’illusione“.

Sull’interesse del Chelsea per Lukaku – “Io credo che questa storia sia molto importante per il mercato. Era una mossa attesa, quella dei centravanti in estate. Si riallaccia a Kane e si sposta probabilmente su altri grandi nomi. Settimana scorsa il figlio di Abramovich è venuto a Milano e ha parlato con Lukaku. Se fa una visita ufficiale, significa che l’altra squadra è stata informata. Poi, se dopo aver fatto due-tre giorni di trattativa diretta col giocatore, il Chelsea fa l’offerta all’Inter è perché ha l’accordo con Lukaku. Ho l’impressione che sia un’offerta presa seriamente in considerazione… Lo fa capire la logica delle varie fasi della trattative“.