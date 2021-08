Caputi: “Spalletti è un ottimo allenatore, il Napoli dovrà fare il salto di qualità”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “In attesa di capire come evolve il mercato, e fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno non avremo un quadro completo delle squadre, il vero interesse è rivolto sugli allenatori. Le squadre hanno puntato sui tecnici per riqualificare il potenziale che avevano in serbo. Spalletti, Mourinho e Sarri hanno l’obiettivo di valorizzare di più un patrimonio umano e tecnico che aveva reso meno di quello che erano le aspettative”.

Spalletti? – “Premetto che Spalletti mi piace molto come allenatore, lui è più bravo nella fase difensiva che in quella offensiva nonostante sia un tecnico molto propositivo. Il Napoli è capace di fare grandi partite e poi di perdersi nella partita successiva o addirittura nel corso di questa, la squadra è chiamata a questo salto di qualità”.