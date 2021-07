Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Luciano Spalletti:

“Fino ad ora, è riuscito a reggere bene, specialmente dal punto di vista della comunicazione. E’ stato preciso e trasparente. Ho apprezzato molto la battuta fatta su Koulibaly. Sotto questo aspetto, il tecnico è uno che non crea nessun tipo di problema. Le difficoltà potrebbero nascere solo nel caso in cui i risultati non fossero soddisfacenti e potrebbero susseguirsi intemperanze da parte della piazza partenopea”.