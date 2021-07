Nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Paolo Del Genio, giornalista, dei giovani giocatori del club azzurro:

“Non credo siano ancora pronti per una piazza come quella partenopea. Ho visto gli allenamenti e non sono adatti per stare nell’organico azzurro. Folorunsho, Gaetano, Zanoli e Zedadka, nessuno di loro mi ha colpito, da farmi pensare che siano adatti a stare nella rosa del Napoli”.