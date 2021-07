Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato: “Non mi risulta l’incontro tra il Napoli e Pisacane per parlare di Insigne. L’agente è lì per i suoi altri assistiti. Vanno in prestito Ciciretti al Pordenone Contini al Crotone Il vertice decisivo sarà a Castel di Sangro e lì potremmo capire se ci sono i margini per rinnovare. Oppure le parti si ritroveranno a fine stagione, come accade nel caso di Mertens. Insigne piace al Barcellona e diversi club europei, ma non ci sono offerte ufficiali. De Laurentiis sa benissimo che Insigne non accetterà un contratto al ribasso. Per la questione diritti di immagine si può trovare un compromesso come con Higuain, con una percentuale al club l’altra al calciatore. Ad avere una base importante deve essere lo stipendio”.