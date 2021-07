Bayern Monaco, il ds: “Amichevole tra due club amici! Su Koulibaly…”

Hassan Salihamidžić, Direttore Sportivo del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in prossimità dell’amichevole tra il club tedesco e la squadra di Spalletti:

“La partita tra noi ed il Napoli sta diventando un appuntamento fisso, piacevole, tra due club amici. Sarà una bella gara, i nostri calciatori che hanno disputato l’Europeo sono rientrati e sono a disposizione della gara di sabato. Con il Napoli mi aspetto una gran bella partita. I nostri nazionali si stanno allenando e sabato sarà la prima gara dove potranno essere schierati. Spalletti? Credo sia l’allenatore giusto per riportare il Napoli in Champions League. Ha esperienza e voglia, farà bene con il Napoli. Lorenzo Insigne? E’ un calciatore che fa la differenza, non mi permetto di entrare in questioni contrattuali che non conosco, posso dire che oggi tutti i club hanno problemi finanziari. Ma uno come Lorenzo sposta gli equilibri. Koulibaly? Non ho sentito il Napoli. Abbiamo portato a Monaco Upamecano, in difesa siamo già a posto così. Non mi ha chiamato nessuno per lui, posso solo augurarmi che giochi una grande stagione con noi. Jorginho? E’ un grandissimo calciatore, ha giocato gare importantissime agli Europei”.