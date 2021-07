Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal:

“Il Napoli era già intenzionato a prendere un centrocampista, per sostituire Bakayoko e cercarne uno con le medesime caratteristiche. L’infortunio di Demme non cambierà i piani della società, perché crede che i tempi di recupero non saranno lunghi. Io personalmente credo che la squadra necessiti di due centrocampisti, ma uno sicuro arriverà”.