Nagelsmann: “Col Napoli torneranno diversi calciatori di Euro2020. Vi dico la mia sul match”

Il giovanissimo allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match col Napoli al termine dell’amichevole giocata dalla squadra bavarese con l’Ajax. Queste le sue parole: “Al momento il gruppo è diviso in due! Abbiamo ragazzi a lavoro già da quattro settimane ed altri arrivati solo pochi giorni fa. Sabato arriverà anche il Napoli per la sfida dell’Allianz e qualche giorni prima rientreranno anche diversi calciatori che hanno partecipato ad Euro2020.

Spero vivamente che arrivino piuttosto in forma, poi faremo le nostre valutazioni. Non posso dirvi da adesso chi giocherà e chi no ma nei prossimi giorni valuteremo quanti minuti avranno a disposizione gli ultimi arrivati”.