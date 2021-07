Corbo: “Zanoli e Folorunsho pronti per il grande salto! Questo il mio consiglio per il Napoli!

Il noto giornalista de La Repubblica, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sui giovani presenti nella rosa di Spalletti. Queste le sue parole: “La Serie A non è il miglior campionato d’Europa! Euro2020 è stato conquistato grazie ad un grandissimo Mancini e ad un gruppo affiatatissimo. Per questo motivo il Napoli deve pensare a lanciare subito i suoi giovani, senza farli maturare in serie più basse.

Zanoli e Folorunsho sono quelli che mi hanno impressionato di più. Mi hanno parlato bene anche di Palmiero ma i primi due potrebbero dare una grande mano al Napoli di Spalletti“.