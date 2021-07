Giuseppe Scienza, allenatore della Pro Vercelli, ha parlato ai microfoni di TuttkC.com:

“Il Napoli ha fatto mezz’ora di calcio velocissimo, è stata una straordinaria esercitazione difensiva. Abbiamo contenuto la loro sfuriata, abbiamo accettato l’uno contro uno per vedere se siamo in grado di farlo anche in campionato. Ovviamente in C sarà più semplice perché non trovi Koulibaly a fermarti ad ogni azione”.