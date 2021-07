Chiariello: “Koulibaly? Vale molto più di 30 milioni. Temo solo il Real Madrid”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Tutti in ritiro’, per parlare della situazione di Koulibaly: “Koulibaly? Penso che realmente solo un club possa strapparlo al Napoli ed è il Real Madrid. Oltre il Psg che compra chi vuole, Carlo Ancelotti con la partenza di Varane potrebbe richiedere Kalidou per rinforzare la difesa composta da Alaba, Militao, Nacho e Vallejo. Il mercato di oggi è basato sulla data di nascita, basti pensare al ventiduenne Ben White che è stato acquistato per 58 milioni. Per me Koulibaly non vale solo 30 milioni ma molto più del difensore dell’Arsenal”.