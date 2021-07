Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione del rinnovo di Lorenzo Insigne, attualmente in vacanza dopo il trionfo ad Euro 2020.

Ecco quanto affermato: “La data dell’incontro tra Insigne e la società è sempre più vicino ma non è detto che basterà un solo incontro. Entrambe le parti avranno tante cose da dirsi e temi su cui chiarirsi. Per portare la trattativa alla chiusura bisogna che entrambi, Insigne e De Laurentiis, facciano un passo indietro. Spalletti non potrà fare molto a riguardo, sono scelte importanti a livello economico”.