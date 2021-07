Simeone: “Adl e il Comune devono rimediare, Napoli non merita questo”

Nino Simeone, consigliere del comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per parlare dell’inaugurazione del Maradona: “Qui si corre il rischio di fare una figura internazionale e una situazione alquanto imbarazzante. La società azzurra, per l’inaugurazione, doveva essere chiamata dal comune, e lo ammetto nonostante abbia avuto diverse divergenze con loro. La SSC Napoli paga per usare il terreno da gioco e doveva prendere parte. Stavolta ha ragione Aurelio De Laurentiis. Inoltre è importante anche che i tifosi siano presenti, sono loro lo spirito e doveva essere loro la festa. Le due parti ora devono collaborare per rimediare all’accaduto, la città di Napoli non merita questo”.