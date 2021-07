Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, parlando anche del Napoli.

Che idea si è fatto del Napoli di Spalletti?

“Mi aspetto che se vogliono fare la squadra migliore non devono cedere nessuno. E’ una squadra completa così com’è, manca solo un terzino sinistro e recuperare Lozano e Mertens”.

Sarà lo stesso gruppo di Gattuso. Sarà un percorso totalmente nuovo?

“Ognuno allena in base alle proprie caratteristiche. E così farà Spalletti. Gattuso lo ha allenato molto bene. A Napoli si parla purtroppo molto e si cercano particolari che non ci sono. Spalletti ha il suo modo di far giocare le squadre e andrà avanti con quello”.

Spalletti vuole che Koulibaly rimanga:

“E’ un giocatore di trent’anni, molto importante. Bisogna vedere quanto gli danno. Bisogna sempre dare i giocatori quando l’offerta è congrua. Difficile che ora gli diano cifre altissime. Trovarne uno come lui però non sarà facile”.