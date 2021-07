Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono stato quattro anni a Napoli, ho tutto nel mio cuore. Mi piace tornare a Napoli, camminare per le strade e mangiare perché il cibo non ha rivali. È solo un onore essere in questa città, i napoletani sono molto calorosi“.